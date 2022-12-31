В Пензе прошли торжества в честь 100-летия со дня образования Советского Союза

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, состоялось в пятницу, 30 декабря.

В нем приняли участие руководители региона, представители депутатского корпуса, национально-культурных автономий, политических партий и других общественных объединений, а также Герои России, СССР, соцтруда, почетные граждане и ветераны.

«СССР – это важная часть всемирной истории и нашей с вами жизни. Несколько поколений соотечественников – ныне проживающих в России или за её пределами – родились и выросли в Советском Союзе, - отметил Олег Мельниченко в приветственном слове. - Сегодняшняя молодёжь знает о стране-легенде из рассказов родителей, бабушек и дедушек, из учебников истории, старых и новых фильмов, средств массовой информации и соцсетей. Знает и ощущает сопричастность к общей истории народа».

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, губернатор подчеркнул, что Россия как преемник существовавшего на протяжении 70 лет великого государства по праву гордится свершениями советской эпохи, назвав в качестве главных Победу над фашистской Германией.

«Величие Советского Союза, с его идеалами равенства, свободы и справедливости для всех, осталось, пожалуй, в сердце каждого рождённого в СССР. Сегодня мы можем сохранить то лучшее, что было в истории советского периода, развить и приумножить», - подытожил глава региона.

Торжественное мероприятие завершилось тематической концертной программой – «Это наша с тобой биография…».