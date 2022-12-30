Не перебарщивайте: пензенский нарколог напомнил о последствиях злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как отмечает главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин, лучшим способом уберечь себя, конечно же, будет полный отказ от алкоголя. Однако в Новый год сделать это довольно сложно, поэтому специалист советует: не перебарщивайте – бокал шампанского, выпитый под бой курантов, к страшным последствиям не приведет.

А вот если начать отмечать заранее, днем, то утром 1 января вас точно будут ждать неприятные последствия. Поэтому важно сесть за стол не раньше 23:00. При этом помните, что смешивать напитки разной степени крепости нельзя. Не забывайте закусывать, при этом отдавая предпочтение нежирной и неострой пище.

Прийти в себя утром поможет крепкий сон: если есть возможность, то не торопитесь с пробуждением.

- После новогоднего застолья людей может мучить жажда, головная боль, тошнота, разбитость, - подчеркивает Юрий Уткин. – Это связано с токсическим действием алкоголя на организм. Отвар из сухофруктов, мятный или ромашковый чай, минеральная вода помогут вам восстановить объем жидкости и баланс электролитов в организме и улучшить состояние.

Также рекомендуется выбраться на небольшую прогулку. Откажись от переедания и посещения бани.

Напоследок Юрий Александрович предупреждает об еще одной опасности, которую таит в себе алкоголь: находясь «под градусом», многие люди не могут себя контролировать. Если нетрезвый человек в вашем окружении ведет себя агрессивно, не введитесь на провокации, постарайтесь изолировать его (например, отправить спать).

- В случае угрозы для здоровья и жизни окружающих или самого бунтаря, необходимо вызвать скорую помощь или полицию, - заключает Юрий Александрович.