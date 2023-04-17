Олег Мельниченко: «В Пензенской области будет построено более 70 км газовых сетей»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Он напомнил, что пятилетняя программа строительства и реконструкции межпоселковых и распределительных газопроводов была утверждена в 2020 году, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«На сегодняшний день у нас есть потребность в сооружении и модернизации дополнительной газовой инфраструктуры», - констатировал Олег Мельниченко.

«В обновлённый документ включено техническое перевооружение ещё двух газораспределительных станций – в Чемодановке и в микрорайоне Пенза-2», - добавил он, уточнив, что на территории области действуют региональные виды государственной поддержки потребителей газа.

Также намечено строительство четырёх важных объектов – автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с подводящими газопроводами к ним – в Пензе, Кузнецке и Нижнеломовском районе.

«По итогам реализации актуализированной программы газификации в Пензенской области будет построено более 70 км межпоселковых и распределительных газопроводов», - подытожил глава региона.

Принимаемые меры позволят подключить к газовым сетям новых потребителей, обеспечат возможность роста объёмов использования голубого топлива в регионе.