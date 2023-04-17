В Пензенской области прошло открытие весеннего сезона охоты на вальдшнепа

Фото: Виктор Баязитов

- Сзади! – с этого крика друга и началось по-настоящему открытие сезона весенней охоты на вальдшнепа в ближнем пригороде Пензы.

Пара секунд - на развороте снимаю с предохранителя «вертикалку», и двойной с Романом выстрел останавливает вальдшнепа. Его своеобразный полет в рваном стиле, словно копирующий почерк истребителя с изменяемым вектором тяги двигателя. Птица приземляется аккурат между нами.

По-разному охотники называют первых длинноклювых птиц, кто дает старт вечерней тяге сородичей, - дозорные, разведчики.

Эксперты-орнитологи считают, что первыми чаще на опушках - прогалинах между вырубками и молодым лесом начинают облет более крепкие самцы, освоившие большие территории с разнообразием особей прекрасной вальдшнепиной половины птичьего царства, которая и сама не прочь отдать предпочтение тренированным опытным бродягам.

Все у них, как и у нормальных, неевромайданутых людей – и не определить в прихмелевших на весеннем воздухе птичках, кто из самок и самцов яростнее озабочен появлением будущего потомства.

На специально с силой запущенную егерем вверх шапку с двух сторон тут же спикировали желающие познакомиться самец и самка.

Нет-нет да раздающиеся в разных местах выстрелы обновляют кровь. Храбреет молодняк. Как считают специалисты, большая часть самок устроится на яйцах в гнездах лишь к июню. А пока жизнь рисует апрельскими и совсем скоро майскими красками, красивым пением птиц, криками открытия ранее неизведанного и завораживающего. Перепутав ходы, к вальдшнепиной тяге присоединился голубь. Его не трогаем.

И вообще мы возвращаемся на базу. По пути любуемся на глазах набирающей силу зеленеющей кромкой деревьев, кустарника. Лесную свежесть улицы сменяет жар печи-камина с дымком и изредка потрескивающими объемными поленьями- чурбаками. В окно видим, как вышедший из леса молодой лось с любопытством рассматривает территорию базы.

Разлита по тарелкам охотничья шурпа, воспоминания, тревоги. Камчатка, Украина. Наши парни.

У егерей охотхозяйства земные заботы. Начали вносить на поля удобрения, потом культивация и сев пшеницы, овса.

Фото с камеры на прикормочной площадке

Зимой лоси, кабаны, косули с удовольствием оценивают труды земледельцев охотничьей базы, по расписанию посещая кормушки, солонцы, дербаня специально оставленные в полях рулоны спрессованного сена.

…В Пензу мы возвращаемся уже после полуночи.