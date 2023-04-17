Пензенский холдинг «Маяк» приступил к монтажу оборудования и сетей на новых очистных сооружениях

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Напоминаем вам, что два года назад пензенский холдинг «Маяк» приступил к строительству новых очистных сооружения в районе старицы Суры. Масштабный проект реализовывается, несмотря на трудности, вызванные санкциями, нестабильной экономической ситуацией. Проект строительства новых масштабных очистных сооружений идёт при активной поддержке Совета Федерации РФ, лично Губернатора Пензенской области, правительства региона и помощи регионального управления Росприроднадзора. Помимо этого, компания также выполнила обновление локальных очистных сооружений в цехах предприятий.

На сегодня полностью закончен монтаж каркаса биореактора. Масштабы огромные: конструкция представляет собой 180 тонн нержавеющей стали на мощнейшем фундаменте из тысячи свай. Биореактор имеет объем 12,4 тысячи кубометров.

Фото предоставлено пресс-службой предприятия

Строители также завершили возведение здания доочистки – в нем будут установлены оборудование для тонкой очистки воды, флотационные установки и фильтры с песчаной загрузкой. Здесь же, согласно проекту, разместят и современную лабораторию: она будет отслеживать качество отфильтрованной воды по двум десяткам показателей.

Помимо этого, смонтирована сеть эстакад, основа будущих сетей трубопроводов и кабельных трасс. Начат монтаж оборудования и сетей, а именно установлены специальные барабанные уловители загрязнений сточной воды, возведены первые трубопроводы

В последние несколько недель бригада подрядчиков вела монтаж ветрового кольца жесткости, рентгеноскопию сварных швов, зачистку оборудования и территории.

До начала лета в биореакторе зальют бетонный пол, установят насосы и аэраторы. После этого его начнут готовить к заполнению водой. Параллельно с этим будут вестись работы по выращиванию активного ила – именно с его помощью в будущем предполагается чистить сточные воды.

В здании доочистки планируется завершить монтаж трансформаторной подстанции и установить большую часть оборудования и трубопроводов. В это же время будет продолжаться установка приборов КИПиА, кабельных трасс, электрических шкафов системы управления, подведение кабелей высокого напряжения к ТП, монтаж трубопроводов и кабелей на эстакадах.

Завершатся работы косметическим ремонтом в здании и благоустройством территории. Напоминаем вам, что «Маяк» намерен запустить очистные сооружения досрочно – уже в этом году.