Николай Симонов высоко оценил реализацию программы догазификации в Пензенской области

Фото: Пресс-служба регионального правительства

Как известно, в рамках исполнения поручения Президента РФ в Пензенской области реализуется программа догазификации. Речь о бесплатном для населения подведение газа непосредственно до границ земельных участков граждан.

Координацию этой работы осуществляет региональный штаб по газификации, созданный распоряжением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 380-рП. Аналогичные штабы работают в городских округах и муниципальных районах.

По информации пресс-службы правительства региона, Николай Симонов пояснил, что в текущем году была проведена большая работа по обеспечению голубым топливом не газифицированных прежде домов пензенцев.

Этому предшествовали: анализ потребностей, составление реестра, широкое информирование жителей области, сбор заявок, выполнение целого комплекса строительных работ, поставка и подключение газового оборудования.

«Мы очень признательны предприятию «Газпром газораспределение Пенза» за чёткое и оперативное исполнение всех взятых на себя обязательств», - подчеркнул Николай Симонов.

Потенциал догазификации в границах газифицированных населённых пунктов составил 6961 домовладение, общий объём средств - 1035 млн рублей. В потенциал газификации вошли все домовладения в газифицированных населённых пунктах! По 289 домовладениям догазификация завершена в 2021 году, по 3909 домовладениям - в 2022 году.

Председатель правительства региона поздравил коллектив АО «Газпром газораспределение Пенза» с наступающим Новым годом. Пожелал крепкого здоровья, удачи и благополучия, счастливых праздничных дней, дальнейших успехов в профессиональной деятельности по газификации и догазификации населённых пунктов Пензенской области в 2023 году.