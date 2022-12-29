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Общество29 декабря 2022 6:28

Необычное чаепитие у елки прошло накануне Нового года в правительстве Пензенской области

Олег Мельниченко пригласил в гости семьи участников СВО и переехавшие с Донбасса
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Год выдался нелегким. В двух семьях, которые мы сегодня принимаем в правительстве области, отцы выполняют свой долг перед Родиной. Еще одной семье с детьми пришлось из-за обстрелов переехать в наш регион из ДНР, причем глава семьи остался там.

Мы делаем все необходимое, чтобы и семьи наших бойцов, и эвакуированные с Донбасса граждане получали необходимую поддержку», - приводит слова Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Несмотря на непростой год, хочется, чтоб у детей был праздник - чаепитие, елка, подарки, Дед Мороз. Пусть это хоть немного поднимает всем настроение», - отметил он.

Губернатор пожелал детям, чтобы новый год принес им новые радости и новые победы.

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