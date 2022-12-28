Константин Затулин о СВО: Мирного договора в ближайшее время добиться невозможно

Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

Своими размышлениями первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поделился в программе «Умные парни (24.11.2022) радиостанции «Говорит Москва» в гостях у Евгении Волгиной.

Е.ВОЛГИНА: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Константин Затулин к нам пришёл - первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Здравствуйте, Константин Фёдорович.

К.ЗАТУЛИН: Здравствуйте.

Е.ВОЛГИНА: Несколько заявлений вам зачитаю. В частности, Лукашенко заявляет, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации на Украине. Токаев заявляет, что в ситуации вокруг Украины наступило время совместного коллективного поиска «формулы мира». МИД Италии заявляет, что наша цель - позволить Украине сесть за стол мира, в ближайшие дни я обсужу ситуацию со Столтенбергом. История с потенциалом для переговоров на протяжении двух месяцев, по моим подсчётам, муссируется…

К.ЗАТУЛИН: По порядку. То, что сказал Лукашенко, безусловно, правда. И не только судьба ОДКБ, но и судьба Лукашенко, на мой взгляд, как и судьба России, по большому счёту, Украины зависит от исхода идущих военных действий. Я с этим абсолютно согласен.

Что касается подталкивания к мирным переговорам… Украина то заявляет, что она готова на переговоры, то подписывает Зеленский собственный указ о том, что никогда за стол переговоров с Путиным лично не сядет. То есть ставит неприемлемые условия. Никакого мирного договора в ближайшее время, на мой взгляд, добиться невозможно.

…Россия, в свою очередь, понимает, что для того, чтобы добиться успеха, ей нужно реализовать свои преимущества, в том числе, отправить на передовую мобилизованных и переобученных солдат и офицеров, нарастить производство вооружения.

Заключить нужные договоры поставок, если его не хватает внутри страны, с кем угодно - с Ираном, с Саудовской Аравией, с Северной Кореей.

…Я не могу ничего сказать по поводу нашего отношения к перемирию. Считаем ли мы его для себя необходимым или нет - это на самом деле строгая государственная тайна. Потому что решение идти на прекращение огня или не идти на прекращение огня взаимосвязано с представлением о том, каковы наши реальные возможности, каковы сроки нашего перевооружения, каковы сроки прибытия новых частей. А это всё, естественно, является в условиях войны секретными сведениями, которыми располагает ограниченный круг лиц. Конечно, депутаты Государственной думы к этим лицам не относятся и не должны относиться.

Поэтому я не знаю нашей позиции: хотим мы перемирия или нет. Но ясно, что мы не можем, в том числе, исходя из желания сохранять отношения с нашими партнёрами на Востоке, в Китае, в Индии, в «двадцатке», выступать категорически против того, чтобы вообще искать какую-то формулу мира или перемирия.

То есть происходят манёвры, на мой взгляд. Я сравнил недавно, выступая в одной передаче, это с манёврами, которые в Парусную эпоху в прежние века совершали эскадры перед началом сражения. Каждая пыталась поймать ветер в свои паруса, то есть поставить противника в ситуацию, когда мы на ветре, а он в данном случае вынужден или спасаться, или убегать. Иногда подобного рода манёвры длились по несколько дней, притом, что обе эскадры изготовились к бою.

Мне кажется, что после того, как организованным образом отступили наши войска из Херсона, покинули правый берег Днепра, возникло некое динамическое равновесие: на каких-то участках фронта мы наступаем, например, в ДНР; где-то они пытаются наступать, в Запорожской области. Но, в целом, какой-то переломный момент. Нам нужно вернуть стратегическую инициативу, взять её обратно в руки. Для этого необходимо, конечно, время, слаживание и всё остальное. И с этой точки зрения мы тоже можем быть мотивированы на приостановку военных действий.

Е.ВОЛГИНА: Но есть, правда, риск того, что и та сторона тоже паузу будет использовать.

К.ЗАТУЛИН: Но самый главный риск заключается даже не в том, что Украина и её спонсоры на Западе будут использовать это для насыщения Украины вооружением, для обучения украинских войск и так далее - это, естественно, будет происходить. Самое главное, что, как показывает опыт, Запад использует любые передышки в своих интересах для того, чтобы попробовать дестабилизировать ситуацию в стране противника и попробовать раскачать ситуацию внутри России.

Конечно, есть недовольные военными действиями, они всегда были. Были те, которые против; часть из них уже за рубежом, уехали. Но есть и относящиеся к патриотическому крылу, которые разочарованы тем, что мы оставили Херсон, что мы ушли из-под Харькова, а до этого ушли из-под Киева. Они критикуют недостатки, которых достаточно вполне, чтобы их можно было критиковать. Всё зависит, конечно, от того: люди, которые это делают, видят или не видят определённую «красную черту». Собственно говоря, те, кто критикует, исходят из желания победить? Но тогда они должны понимать, что у них есть ограничения определённые - они не должны делать так, чтобы их критика приобретала зубодробительный, разрушающий характер. Иначе мы повторим 1916 и 1917 год.

В полном объеме беседу журналистки Е. Волгиной с К. Затулиным читайте на страницах сетевого издания govoritmoskva.ru.