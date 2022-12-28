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Общество28 декабря 2022 5:55

Водитель поблагодарил полицейских Пензенской области

В полукилометре от трассы Нижний Новгород - Саратов, сотрудники ГИБДД МО МВД России «Лунинский» помогли водителю автомобиля «Киа Рио», безуспешно пытавшемуся преодолеть заснеженный участок
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как выяснилось, автолюбитель направлялся в деревню Ивановка Иссинского района и решил сократить путь, поехав по проселочной дороге, однако машина увязла в снегу. Попытки самостоятельно выбраться из снежного плена не принесли результата.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, при помощи служебного внедорожника УАЗ «Патриот» автоинспекторы вернули машину на дорогу.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспеции за отзывчивость и продолжил свой путь.

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