Олег Мельниченко посетил Пасхальное богослужение в Спасском соборе Пензы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Владыка напомнил прихожанам о жертве, которую принес Христос в искупление грехов человечества.

«Главное, что он даровал людям - веру в вечную жизнь, в царствие небесное. Поздравляю вас с этим праздником праздников и торжеством из торжеств, - обратился митрополит Серафим к пастве. - Я надеюсь, что мы с вами будем делиться этими праздничными нотами с окружающими».

Глава региона традиционно встречает главный христианский праздник в Спасском кафедральном соборе.

«Пасха - праздник, который знаменует собой победу жизни над смертью, добра над злом, - отметил Олег Мельниченко. - Это праздник любви и прощения. Я хочу в этот день пожелать всего самого доброго вам и вашим семьям - мира, добра, благополучия», отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Живем мы в непростые времена, - подчеркнул губернатор. - Вы видите, какие гонения идут на православную церковь. Но, думаю, как и в эпоху раннего христианства, они приведут только к сплочению верующих и в конечном итоге - к нашей Победе. С праздником Светлой Пасхи!».