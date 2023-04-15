Во многих уголках России 16 апреля будет отмечаться День мордовских языков

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«В языке – и самосознание любого народа, и его достижения, мудрость, и духовные ценности предков, и наше мировоззрение, - сказал руководитель региона, озвучив часть своего обращения на эрзянском языке, отмечает пресс-служба Главы региона.

На Республике Мордовия лежит особая ответственность за сохранение мордовской культуры, языков, традиций.

Во многом этому способствует региональная программа по сохранению и развитию национальной культуры и языков, утвержденная по инициативе Артёма Здунова в 2021 году.

В текущем году республика станет площадкой для общественно-политических и этнокультурных мероприятий всероссийского и международного уровня. Это и молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе», и форум угро-финских народов «Молодежь в этнокультурном пространстве».

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин поблагодарил писателей и журналистов, пишущих на родных языках. Он отметил, что этот праздник объединяет тех, чья судьба связана с мордовским народом.

«Более 200 языков и наречий в нашей стране. Среди них на протяжении веков мокшанский и эрзянский языки являются олицетворением мордовского народа. Они не растворились, не потеряли себя и сегодня являются яркими представителями языкового многообразия нашей страны», - сказал сенатор Совета Федерации РФ, Председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Пётр Тултаев.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение наград – были отмечены многие деятели культуры, педагоги республики. Благодарность Президента России получил председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.