В память о погибших во время Великой Отечественной войны в Пензенской области высадили шесть тысяч сосен

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Накануне, 13 апреля, посадка деревьев прошла на территории Ермоловского-Степного участкового лесничества рядом с селом Кондоль.

- Акция «Сад памяти» - это возможность не только поблагодарить наших предков, но и сохранить память об их подвиге для потомков, - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев. - Посадить дерево - это самое меньшее, что мы можем сделать в благодарность нашим героям.

Участниками мероприятия стали около 200 человек. Общими усилиями были высажены шесть тысяч сеянцев сосны.

Напоминаем вам, что в этом году для посадки деревьев в рамках акции в области выделили 38 участков общей площадью больше 40 гектаров.

СПРАВКА «КП»

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно перейти на сайт «Сада памяти», выбрать свой регион и город. После этого откроются расписание и места проведения посадок. Подайте заявку на участие и укажите свою электронную почту. Теперь вам останется только приехать в назначенное время на место.