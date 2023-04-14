В Пензенской области обнаружено новое место гнездования краснокнижной птицы

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Сотрудники охотуправления обнаружили еще одно место гнездования скопы на территории Пензенской области. Следы птицы, занесенной в Красную книгу РФ, были найдены в окрестностях села Муравьевка Пензенского района.

Скопа – это крупная хищная птица, питающаяся рыбой. В нашем регионе данный вид долгое время не встречался – лишь иногда фиксировались единичные случаи встреч с его представителями. Ситуация изменилась в 1978 года, когда на территории области появилось водохранилище. С того момента птиц видели постоянно.

В 1995 году было обнаружено первой гнездо скопы в Пензенской области. С того момента места гнездовий данных хищников не раз находили в Вадинском, Кузнецком, Городищенском, Лунинском и других районах.

Сегодня эксперты оценивают численность скопы в Пензенской области в три-четыре гнездящиеся пары и пять-шесть одиночных особей.