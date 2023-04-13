Пензенский областной театр «Кукольный дом» примет участие в фестивале «ЭХО БДФ Карелия»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

С 14 по 21 мая 2023 года Большой Детский фестиваль проведет специальную программу «ЭХО БДФ - Карелия». Мероприятия фестиваля пройдут в Петрозаводске, Кондопоге и Пряже.

В рамках «ЭХО БДФ - Карелия» пройдут показы спектаклей, художественных и анимационных фильмов, ставших лауреатами Большого Детского фестиваля.

Как отмечает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, 20 мая Пензенский областной театр «Кукольный дом» в 11:00 и 13:00 покажет спектакль «Гадкий утенок» (реж. Владимир Бирюков), который был признан лучшим спектаклем театра кукол для детей в младшей возрастной категории V Большого Детского фестиваля.

Большой Детский фестиваль проводится в Москве уже пять лет. Художественный руководитель фестиваля – народный артист РФ Сергей Безруков. БДФ - это огромная мультижанровая программа, которая включает разные направлений искусства: театр, кино, анимация, детская литература. Задача фестиваля - собрать самое лучшее, интересное, актуальное, что делают взрослые для юной аудитории, а также создать возможности для рождения и реализации новых творческих проектов для детей и подростков.

Региональная программа «ЭХО БДФ» появилась два года назад и уже с успехом прошла в Севастополе, Калининграде, Архангельской, Тверской, Челябинской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Карелия станет седьмой точкой на карте фестиваля.

Организаторами фестиваля являются Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.