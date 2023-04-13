В Пензе обсудили перспективы строительства Центра ядерной медицины

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава Пензенской области назвал проблему онкологических заболеваний в регионе, как требующую решения: «Онкологическую службу нам надо развивать».

В 2021 году при поддержке Президента начато строительство диагностического центра, в планах сооружение хирургического корпуса.

«Идея создания Центра ядерной медицины достаточно эффективна.

С учётом динамического развития нашей онкологической службы мы готовы приступить к реализации проекта даже в 2023 году», - дополнил Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы регионального правительства, губернатор также затронул вопрос обеспечения реабилитации онкобольных, уточнил, что регион может предложить площади для восстановления здоровья таких пациентов на базе учреждения в санаторно-курортной зоне – на территории микрорайона Ахуны.

Глава Совета директоров ГК «Медскан» отметил, что такую заинтересованность в создании условий для лечения онкобольных можно встретить далеко не в каждом регионе.

Евгений Туголуков сообщил, что его компания имеет большой опыт работы в сфере обеспечения возможностей лучевой терапии, проинформировал о принципах организации новых Центров ядерной медицины. Стороны подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области и группой компаний «Медскан».

Обсуждаемый инвестиционный проект «Создание центра ядерной медицины» включает: циклотронно-производственный комплекс, отделения позитронно-эмиссионной томографии, радионуклидной диагностики и терапии. Работа по формированию многопрофильного медицинского центра компании «Медскан» будет продолжена.