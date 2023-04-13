Юрист предупредила о последствиях в случае введения «военного налога»

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Этот взнос может стать критичным для семейного бюджета некоторых граждан.

Из зарплаты, к примеру, 30 тыс. рублей они вынуждены оплачивать ЖКУ и содержать детей. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала эксперт по налогам московского отделения «Опора России» Людмила Круглова.

Поэтому инициативу в случае её внесения нужно будет проверить на «социальные и экономические последствия», отметила юрист.

«Как мы видим, когда это необходимо, любые законопроекты проходят очень быстро все необходимые согласования. Если мы прикинем этот процент в зависимости от фактически получаемого людьми дохода, то для очень многих сограждан эта сумма может оказаться трагически существенной для семейного бюджета.

Мы понимаем, что 30 тысяч - это не чистый доход, с него мы платим коммунальные платежи, содержим детей и так далее. Для многих людей сто рублей лишние - это существенный расход. Поэтому инициатива должна быть проверена на предмет её социальных и экономических последствий для конкретных домохозяйств и граждан, а не просто, как у нас может быть, очень быстро проведена законодательная инициатива».

Как пояснил Олег Нилов НСН, «военный налог» позволит увеличить в два раза финансирование каждого участника СВО. «Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч», - отметил депутат.