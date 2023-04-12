Олег Мельниченко оценил проект первого этапа реконструкции парка имени В.Г. Белинского

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как уточняет пресс-служба регионального правительства, проект первого этапа реконструкции был представлен Олегу Мельниченко во вторник, 11 апреля.

Новым объектом центрального парка станет фонтан многоугольной формы. Он будет размещён на площадке перед планетарием и будет соответствовать абрисам восстановленного исторического здания пензенской обсерватории.

Также при модернизации общественного пространства планируется повторить геометрию аллей, в современном стиле оформить пешеходные дорожки, установить парковые лавочки. А впоследствии и обновить аттракционы. Начальный этап реконструкции предполагает замену входной группы со стороны улицы К. Маркса, благоустройство площади перед планетарием.

«Необходимо оформить всё в едином стиле, чтобы это был комплекс – входная группа парка Белинского, планетарий и прилегающая территория», - отметил губернатор, добавив, что также нужно привести в порядок памятник Ленину, стоящий здесь ещё с советского времени. Особое внимание глава региона поручил уделить зелёным насаждениям.

«Парк – это любимое место отдыха пензенцев, - сказал Олег Мельниченко. – Соответственно при проведении строительных работ надо очень трепетно относиться к деревьям, к их корневой системе. Дубы, которые растут здесь – это природное сокровище, наша гордость, они практически ровесники парка. Мы не можем допустить, чтобы они пострадали».

Губернатор призвал жителей Пензенской области принять участие в голосовании за объекты, которые могут быть реконструированы в рамках федерального проекта. Он напомнил, что второй этап реконструкции парка Белинского претендует на поддержку федерального центра. Онлайн голосование начнётся 15 апреля.

Глава региона поделился планами дальнейшего приведения в порядок центрального паркового комплекса, уточнил, что в обновлении нуждаются Тропа здоровья, каскад прудов у Самоварника. Это – работа на ближайшую перспективу.