Олег Мельниченко осмотрел социально значимые объекты Шемышейского и Пензенского районов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В микрорайоне «Современник» рабочего поселка Шемышейка 10 апреля губернатор посетил объект водоснабжения, где идет подготовка к установке водонапорных башен, на улице Горького - строительство водопроводных сетей. Завершено бурение одной артезианской скважины, пробы воды сданы на химический анализ. Бурение еще двух скважин продолжается.

Установлена и подключена трансформаторная подстанция. Построено здание насосной станции, проложено 360 метров водопроводной сети. Завершена обвязка и опрессовка водопровода на площадке водозаборного узла, смонтированы 5 колодцев.

«Продолжаем работу по федеральному проекту «Чистая вода», ситуация с водоснабжением в районах области поэтапно меняется к лучшему», - отметил глава региона.

В июле должен завершится капитальный ремонт здания школы в селе Колдаис, где также располагался детский сад.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, здесь планируется отремонтировать кровлю, фасад и входную группу, заменить дверные и оконные блоки, провести внутреннюю отделку помещений, привести в порядок инженерные сети, поставить пожарную сигнализацию.

Субсидия на капремонт составила около 30,5 миллионов рублей. На эти средства также будет закуплена новая мебель, учебная аппаратура, оборудование для школьного пищеблока, спортинвентарь. До окончания ремонта дети обучаются в школе села Наскафтым, куда учеников и педагогов доставляют на школьном автобусе, воспитанникам детсада на период проведения работ предложено посещать детский сад в Шемышейке.

«Дети должны и учиться, и отдыхать в комфортных условиях», - отметил Олег Мельниченко.

К новому сезону готовятся и в детском оздоровительном лагере «Юность» в Пензенском районе. В марте-мае будут возведены два новых спальных корпуса по 50 мест, а также пройдет модернизация пищеблока и благоустройство территории.

«Главное - сдать объекты в намеченные сроки, чтобы в летние каникулы в лагере могли отдохнуть больше детей», - подытожил губернатор.