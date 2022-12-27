Определен график работы медицинских учреждений в Пензенской области с 31 декабря по 8 января

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как обычно, круглосуточные стационары, ПЦР-лаборатории, служба скорой помощи будут работать без изменений.

Поликлиники участковых больниц 31 декабря, а также 2-6 января будут работать в режиме оказания неотложной медицинской помощи. С 8 до 14 часов в эти дни пациенты смогут закрыть больничные и выписать рецепты. Также можно будет вызвать врача с 8 до 12 часов. 1, 7 и 8 января данные медицинские организации не работают.

Женские консультации смогут принять пациенток 31 декабря, а также со 2 по 6 января. 1, 7 и 8 января данные структурные подразделения не работают.

Поликлиники районных и межрайонных больниц и все пензенские поликлиники для детей и взрослых будут работать без выходных. 31 декабря, а также 2-6 января можно будет прийти на прием к врачу (по предварительной записи), вызвать его на дом. 1, 7 и 8 января пациенты смогут закрыть больничные и получить рецепты.

Контакт-центр базе единого телефонного номера «122» также будет принимать звонки во все дни, но в ограниченном режиме:

- цифра «2» - контакт-центр по обслуживанию взрослого населения города Пензы, цифра «3» - контакт-центр по обслуживанию детского населения города Пензы работают ежедневно с 08:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 принимают вызовы для обслуживания на дому;

- цифра «4» - контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области, работают 31 декабря 2022 года, а также со 2 по 6 января 2023 года с 08:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 принимают вызовы для обслуживания на дому, 1, 7 и 8 января в период с 8:00 до 14:00 осуществляют только запись на прием;

- цифра «5» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области - и цифра «6» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования, работают ежедневно, весь период с 31 декабря по 8 января включительно, без выходных, с 8:00 до 14:00.