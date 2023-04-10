15 и 16 апреля в Саранске ограничат движение транспорта

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

С 10:00 до 21:00 15 апреля в Саранске будет запрещена стоянка и остановка на следующих участках:

- на улице Красноармейской (от Саранской до Кавказской);

- на улице Большевистской (от Кавказской до Советской);

- на улице Советской (от Пролетарской до Большевистской).

На этих же участках с 21:00 15 апреля до 4:00 16 апреля, помимо запрета стоянки, будет также ограничено движения транспорта.

Кроме того, с 8:00 15 апреля до 4:00 16 апреля будет запрещено движение и стоянка на следующих участках:

- на улице Большевистской (от Коммунистической до Советской);

- на улице Демократической (от Коммунистической до Советской);

- на улице Расковой (от Ульянова до Попова);

- на парковке рядом с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова;

- на парковке рядом с «Россельхозбанком» на улице Советской;

- на парковке рядом с ТЦ «Рио»;

- на территории рядом с Храмом Казанской иконы Божией Матери;

- на территории рядом с Никольским храмом.

Ограничения не распространяются на транспорт коммунальных и аварийных служб.