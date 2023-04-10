Олег Мельниченко дал ряд поручений по подготовке к празднованию Дня Победы

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

"Осталось меньше месяца до Дня Победы. Дал ряд поручений, связанных с его празднованием", - отметил он.

Традиционно главное внимание губернатор предложил уделить ветеранам: всех поздравить лично, у стелы «Город трудовой доблести» провести отдельное мероприятие, посвященное труженикам тыла.

Олег Мельниченко поручил привести в порядок места захоронений, мемориалы, высадить к 9 мая как можно больше цветов, деревьев, проработать вопрос о новом сквере в Пензе.

"Предложил пригласить на празднование Дня Победы наших коллег из Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, - сообщил губернатор читателям, - война была общая и Победа у нас одна на всех. Также предложил пригласить ребят из Беларуси принять участие в акции «Пост №1», организовать для них экскурсии".

Как сообщил Глава региона,в ходе заседания правительства обсудили еще два актуальных для весны вопроса - подготовку школьников к государственной итоговой аттестации и посевную кампанию.