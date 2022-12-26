Напавший на 41-летнего мужчину в Саранске ранее привлекался к уголовной ответственности

Фото: подписчик сообщества «Происшествия. Саранск. Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте»

Напавший Напоминаем вам, инцидент произошел днем 24 декабря. В полицию Саранска поступило сообщение об убийстве мужчины в одном из дворов на улице Гагарина. Тело 41-летнего пострадавшего было обнаружено на месте происшествия.

При установлении обстоятельств случившегося правоохранители выяснили, что мужчина скончался после того, как его ударил ножом 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый был задержан в квартире знакомой, где пытался спрятаться от полиции.

Во время допроса мужчина рассказал, что в ночь на 24 декабря между ним и погибшим произошел конфликт в одном из саранских кафе. Они договорились встретиться на следующий день, чтобы разобраться, однако задержанный пришел на встречу с друзьями и вооруженный ножом. В неравном поединке старший участник конфликта получил серьезную рану и скончался на месте.

СУ СК по РМ возбудило уголовное дело по факту. Обстоятельства случившегося устанавливаются.