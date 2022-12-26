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Общество26 декабря 2022 7:20

В Москве прошла рабочая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Главы Мордовии Артёма Здунова

В Москве 25 декабря был освящен храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, построенный в районе Ростокино на средства благотворителей, в том числе, руководства Республики Мордовия и членов Мордовского землячества
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Чин великого освящения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После Божественной литургии состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха с Главой Мордовии Артемом Здуновым.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, обсуждали вопросы дальнейшего восстановления православных храмов на территории Мордовии. В частности, речь шла о приведении в порядок объекта культурного наследия федерального значения - Санаксарского монастыря, а также Трехсвятительской церкви, построенной в Саранске в 1761 году, в здании которой более семи десятилетий находился Республиканский краеведческий музей.

Весной этого года по решению Главы Мордовии здание было безвозмездно передано Саранской и Мордовской епархии Русской Православной Церкви, сейчас оно нуждается в восстановлении.

Во встрече принял участие митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

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