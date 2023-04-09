Пензенскому государственному университету могут присвоить имя выдающегося земляка

Фото: Пресс-служба ПГУ

1 ноября ПГУ исполнится 80 лет. В преддверии юбилея в вузе подняли вопрос о присвоении университету имени выдающегося жителя нашего региона.

Практика присвоения имен ученых вузам довольно обширна: их имеют 69 подведомственных Минобрнауки России университетов и институтов. Помимо высказывания уважения известным землякам, данная традиция имеет и практическое значение: ведь по нерасшифрованной аббревиатуре вуза сложно понять, в каком городе он находится (например, ПГУ может находиться и в Перми, и в Пятигорске).

На выбор жителям региона предложили трех выдающихся личностей, именем одного из которых могут назвать главный вуз области: это историк Василий Ключевский, изобретатель Павел Яблочков и ученый Башир Рамеев. Кроме того, можно предложить и свои варианты в комментариях. В частности, горожане также назвали имена поэта Михаила Лермонтова, писателя Михаила Загоскина, государственного деятеля Петра Паршина.

Один из участников дискуссии выразил мнение, что инициатива присвоить имя вузу хорошая, однако все предложенные кандидатуры непосредственно к университету отношения не имеют, и предложил дождаться, пока кто-то из выпускников не станет Нобелевским лауреатом.