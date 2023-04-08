За сутки пожарные в Пензенской области выезжали на тушение горящей травы более 35 раз

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области. Так, вчера в половине двенадцатого дня диспетчерам пожарной службы поступило сообщение о горении травы в Богословке. От огня пострадала площадь в три гектара.

В половине второго горела трава в Пензенском районе: там огонь мог перекинуться на строения, но пожарным удалось не допустить этого.

За сутки подобные пожары были зафиксированы в Пензе, а также Спасском, Пензенском, Сердобском, Иссинском, Бековском, Неверкинском, Земетчинском, Нижнеломовском, Тамалинском, Вадинском, Кузнецком, Башмаковском районах. В большинстве случаев причиной возгораний становилась человеческая беспечность.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня в областном правительстве состоялось внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Во время него губернатор Олег Мельниченко напомнил присутствующим, что с 30 марта на территории региона действует летний пожароопасный период.

Статистика печальная: с наступлением тепла в области зафиксировано 114 случаев возгорания сухой травы, в том время как в прошлом году за тот же период был всего один подобный пожар. Пламя по сухой траве распространяется с огромной скоростью и может перекинуться на дома или лесные массивы.

Накануне три пожара в Сердобском и Никольском районах действительно привели к тому, что огонь дошел до лесов. Уже установлены виновники – предприятия сельского хозяйства. Теперь их ждет суровое наказание: они не только выплатят штрафы, но и будут исключены из государственных программ поддержки аграриев.

- Если они так относятся к нашим предупреждениям – а мы их предупреждали о запрете производить поджоги – значит, будем лишать их мер государственной поддержки, - пояснил глава региона.

В преддверии майских праздников жителей региона предупреждают о запрете на разведение костров. С 8 апреля на территории региона устанавливается особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на посещение лесов, а также сжигание мусора.