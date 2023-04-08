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Общество8 апреля 2023 8:43

Кавалер двух орденов Мужества Николай Колесник принял участие в акции «Сад памяти»

Председатель Общественного совета при МВД Мордовии сажал деревья в школе при Посольстве России в Индии
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

На специальной аллее вместе со школьниками Николай Колесник сажал деревья в память о солдатах, погибших во время Второй Мировой войны.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, выступая перед собравшимися, кавалер двух орденов Мужества подполковник милиции в отставке отметил важность акции, призванной сохранить память о тех, кто отдал жизни за свободу своей страны и мирное небо для потомков.

Трогательная речь Николая Колесника о дружбе между народами, его рассказы о боевых подвигах произвели на присутствующих большое впечатление.

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