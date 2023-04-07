Пензенский «Радушный кентавр» рискует остаться без хвоста

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Напоминаем вам, что кентавр, созданный скульптором Юрием Ткаченко, появился на Фонтанной площади города после ее масштабной реконструкции. Скульптура сразу же вызвала споры горожан: кто-то посчитал ее, как минимум, любопытной и необычной, а значит, и привлекающей внимание, другие же сошлись во мнении, что назвать памятник «украшением города» достаточно сложно.

Впрочем, желающих покататься на спине кентавра находится немало - как среди детей, так и среди взрослых. Обеспокоенные горожане в социальных сетях не раз отмечали, что подобные «покатушки» могут навредить памятнику: ведь порой на него пытаются залезть сразу несколько человек.

Фото: подписчик сообщества «Пенза Регион» в социальной сети «ВКонтакте»

Однако беда пришла, откуда не ждали: по всей видимости, из-за перепада температур, на основании хвоста кентавра образовалась внушительная трещина. Ее фото было опубликовано в сообществе «Пенза Регион» в социальной сети «ВКонтакте». Если не предпринять меры, есть вероятность, что фантастическое существо в скором времени лишится своего роскошного хвоста.

Искренне надеемся, что этого не случится, и призываем граждан бережнее относиться к спорному, но все же любимому многими памятнику.