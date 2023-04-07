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Спорт7 апреля 2023 5:32

В Пензе стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Катюша»

В празднике грации примут участие более 700 гимнасток из 25 регионов России
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Катюша» состоялась 6 апреля во дворце спорта «Буртасы».

Собравшихся приветствовал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов:

«Рад видеть сегодня всех участников, тренеров, судей, болельщиков. Уверен, что ближайшие несколько дней на гимнастическом ковре дворца спорта мы увидим торжество грации и спортивного мастерства. Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший».

В спортивном празднике принимают участие более 700 гимнасток из 25 регионов России. Это спортсменки от 6 лет и старше. Программа соревнований включает выступления в индивидуальной программе, в групповых упражнениях, а также выступления среди дуэтов и трио, отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Сборная команда Пензенской области представлена во всех дисциплинах. Сурский край на данных стартах представят 60 гимнасток. Турнир продлится до 8 апреля.

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