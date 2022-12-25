В Саранске мужчину убили во дворе дома после того, как он заступился за девушку

Фото: подписчик сообщества «Происшествия. Саранск. Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте»

Момент жестокого нападения не только запечатлели камеры наружного наблюдения, но и своими глазами наблюдали жители дома №9 на улице Гагарина. Фотографиями с места преступления поделились подписчики сообщества «Происшествия. Саранск. Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у одного из участников конфликта при себе был нож. Мужчина воспользовался им в ходе драки и нанес оппоненту серьезную рану, от которой тот впоследствии скончался на месте преступления.

Фото: подписчик сообщества «Происшествия. Саранск. Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщают пользователи социальных сетей, причиной конфликта двух мужчин могла стать бывшая девушка одного из них. В минувшую пятницу пострадавший вступился за нее в одном из городских баров. Бывший партнер пытался ударить ее, но 41-летний мужчина не дал свершиться насилию.

Второй участник конфликта затаил обиду и решил разобраться с мужчиной на следующий день, напав на него во дворе дома. Следствие пока не сообщило подробности произошедшего, но подтвердило факт задержания подозреваемого.

У погибшего остались жена и несовершеннолетний ребенок.