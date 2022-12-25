Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды25 декабря 2022 16:47

Новогодняя сказка началась в Пензе

Череда новогодних представлений для детей стартовала в «Пензаконцерте» 23 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Ослепительная елка в Органном зале филармонии… Вместе с Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой закружили хоровод с детворой артисты ансамбля русской этнической музыки «Миряне» и солистка «Пензаконцерта» Софья Семьянова (орган).

А в Большом зале филармонии юных гостей ждал музыкальный спектакль «Жар-Птица» по мотивам известной сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» в исполнении группы «Калейдоскоп». Красочные декорации, красивые костюмы, увлекательный сюжет, волшебные персонажи… И отличное настроение!

КультураИнтересное