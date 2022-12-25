Артем Здунов исполнил мечту пятиклассницы Ани Дворниковой из Рузаевки

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Аня пришла в гости к Артему Алексеевичу не с пустыми руками: уже несколько месяцев девочка занимается в художественной школе, и поэтому она нарисовала картину для главы региона. Презент Артем Здунов оценил:

- Очень талантливо выполненный рисунок! Нужно обязательно развиваться в этом направлении.

Аня Дворникова – одна из участниц благотворительного проекта «Елка желаний». Именно ее просьбу и решил исполнить Артем Здунов: уже в ближайший вторник девочка поедет в московский парк развлечений «Остров мечты». Пятиклассница обещала прислать главе республики фотографии со своей поездки.

После этого за чашкой чая Аня, ее мама и Артем Здунов поговорили о работе главы республики и жизни Мордовии. В разговоре о человеческом неравнодушии и желании помочь речь зашла о героических поступках детей из Мордовии, которые вошли в недавно изданную книгу «Волшебные сказки о детях-героях». Один из экземпляров этой книги Артем Здунов подарил Ане – тема гостью очень заинтересовала.