В 2022 году пензенские спортсмены завоевали 17 медалей на международных соревнованиях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к спортсменам, губернатор Олег Мельниченко пожелал им оставаться сильными и достигать своих целей, несмотря ни на что. Глава региона напомнил, что в этом году наши атлеты завоевали 17 медалей на международных соревнованиях и 209 – на всероссийских.

Отличных результатов пензенцы добились и на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта: 15-е место среди 83-х субъектов РФ и шесть медалей.

В Пензенской области физкультурой на постоянной основе занимаются больше половины населения. Во многом этому помогают спортивные площадки и ФОКи, которые активно строятся по всему региону. Сейчас завершается строительство крытого ледового катка в микрорайоне Арбеково, готова документация на строительство Дворца игровых видов спорта.

Глава области выразил благодарность и тренерам, которые отдают свой опыт и педагогический талант новому поколению.

Звания «Спортсмен года 2022» Пензенской области удостоен Алексей Мерзликин. Региональное звание «Тренер года 2022» получил его наставник Виталий Надькин.