В Пензе стартовал Международный кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»

Главную награду кинофестиваля получил актер Владимир Гостюхин. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Перед этим в фойе ККЗ гости мероприятия смогли насладиться выступлением струнного квартета «Премьера». В зале к зрителям обратился министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков:

- Кинофестиваль имени Ивана Мозжухина проводится в Пензенской области уже 15 лет. Все эти годы организаторы старались делать его интересным для зрителя.

В этом году в рамках фестиваля пройдут Дни белорусского кино: договоренность об этом была достигнута еще весной в ходе визита губернатора Олега Мельниченко в республику.

Почетным гостем мероприятия в этом году стал известный советский, белорусский и российский актер театра и кино, Народный артист Беларуси, Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин. Он признался, что в нашем городе впервые, однако очень рад приехать в Пензу. Актер получил главную награду фестиваля – «Король экрана».

Завершилась церемония открытия фестиваля показом фильма «Серебряные коньки. Международный кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль» продлится до 25 декабря.