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Здоровье6 апреля 2023 9:00

Пензенские врачи помогли 70-летнему пациенту вернуться к нормальной жизни

Из-за тромба в мозге мужчина был парализован и не понимал окружающих
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Пациента в крайне тяжелом состоянии доставили в приемное отделение Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Компьютерная томография выявила у него окклюзию среднемозговой артерии головного мозга.

Было принято решение о проведении операции. Врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Алексей Соколов и Илья Федоров устранили тромб в левом полушарии.

- Операция проводилась через прокол на внутренней части бедра пациента путем введения реперфузионного катетера к головному мозгу пациента, - рассказал Алексей Ильясович.

После операции пациента перевели в нейрореанимацию, а еще через четыре дня – в неврологическое отделение. Пациент, которому при несвоевременном обращении за медицинской помощью грозил летальный исход или инвалидность, ушел домой на своих ногах, в здравом уме и хорошем настроении.

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