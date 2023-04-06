Пензенские врачи помогли 70-летнему пациенту вернуться к нормальной жизни

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Пациента в крайне тяжелом состоянии доставили в приемное отделение Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Компьютерная томография выявила у него окклюзию среднемозговой артерии головного мозга.

Было принято решение о проведении операции. Врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Алексей Соколов и Илья Федоров устранили тромб в левом полушарии.

- Операция проводилась через прокол на внутренней части бедра пациента путем введения реперфузионного катетера к головному мозгу пациента, - рассказал Алексей Ильясович.

После операции пациента перевели в нейрореанимацию, а еще через четыре дня – в неврологическое отделение. Пациент, которому при несвоевременном обращении за медицинской помощью грозил летальный исход или инвалидность, ушел домой на своих ногах, в здравом уме и хорошем настроении.