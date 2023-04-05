Жителей Саранска приглашают на ярмарки перед Пасхой

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
Горожане смогут купить мясо, яйца, колбасную и молочную продукцию, сыры, кондитерские изделия и многое другое.
Торговля будет вестись на улицах Ботевградской, Ульянова, а также проспектах 60 и 70 лет Октября. Время работы палаток - с 7:00 до 13:00.
Специально для пожилых покупателей на каждой площадке организуют дежурство волонтеров, к которым можно будет обратиться за помощью. Кроме того, пенсионеров с покупками развезут по домам на специально выделенных автобусах.
КСТАТИ
Из-за ярмарок в столице Мордовии временно изменится схема движения.
В частности, с 18:00 7 апреля до 5:00 8 апреля будет запрещена стоянка транспорта на следующих участках:
- на улице Ботевградской от Полежаева до Васенко;
- на улице Ульянова от Энгельса до Расковой;
- на проспекте 60 лет октября от Веселовского до бульвара Веденяпиных;
- на проспекте 70 лет Октября от Косарева до Севастопольской.
С 5:00 до 14:00 8 апреля, помимо стоянки, на этих же участках будет запрещено и движение транспорта. Ограничения не распространяются на транспорт, задействованный в ярмарках.