Жителей Саранска приглашают на ярмарки перед Пасхой

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Горожане смогут купить мясо, яйца, колбасную и молочную продукцию, сыры, кондитерские изделия и многое другое.

Торговля будет вестись на улицах Ботевградской, Ульянова, а также проспектах 60 и 70 лет Октября. Время работы палаток - с 7:00 до 13:00.

Специально для пожилых покупателей на каждой площадке организуют дежурство волонтеров, к которым можно будет обратиться за помощью. Кроме того, пенсионеров с покупками развезут по домам на специально выделенных автобусах.

КСТАТИ

Из-за ярмарок в столице Мордовии временно изменится схема движения.

В частности, с 18:00 7 апреля до 5:00 8 апреля будет запрещена стоянка транспорта на следующих участках:

- на улице Ботевградской от Полежаева до Васенко;

- на улице Ульянова от Энгельса до Расковой;

- на проспекте 60 лет октября от Веселовского до бульвара Веденяпиных;

- на проспекте 70 лет Октября от Косарева до Севастопольской.

С 5:00 до 14:00 8 апреля, помимо стоянки, на этих же участках будет запрещено и движение транспорта. Ограничения не распространяются на транспорт, задействованный в ярмарках.