В Пензенской области подвели итоги конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача»

Дина Якупова, победившая в номинации «Народный врач». Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Напоминаем вам, что конкурс был объявлен в феврале. Жителям региона предложили принять участие в голосовании и выбрать лучшего медика в нескольких номинациях. Участниками конкурса стали сотрудники учреждений здравоохранения, имеющие опыт работы на занимаемой должности от двух лет.

По итогам конкурса в номинации «За проведение операции спасшей жизнь человека» был отмечен заведующий хирургическим отделением №1 областной детской больницы им. Филатова Андрей Вячеславович Штоль.

«Лучшим наставником» был признан заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина Александр Васильевич Казанцев.

Врач-дерматовенеролог областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Евгеньевна Николашина победила в номинации «За внедрение нового метода лечения».

В номинации «За верность профессии» лучшим признан врач-анестезиолог-реаниматолог Клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина Валентин Николаевич Буглов.

Помимо этого, лучшим фельдшером стала Надежда Яковлевна Колесова из села Сосновка, лучшим детским доктором – педиатр Башмаковской районной больницы Ирина Викторовна Быстрова. «Народным врачом» в этом году признана врач-офтальмолог поликлиники №2 ГБУЗ «Городская поликлиника» Дина Асиятовна Якупова.

Награды побудителям вручат в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника.