Пять мест в Пензе, где можно загадать новогоднее желание, чтобы сбылось

А кто-то в Новый год мечтает о собаке.... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год – это не только праздничное застолье, огни гирлянд и концерты по телевизору, но и время, когда сбываются все мечты. Кто-то предпочитает загадывать желание под звон курантов, а кто-то подкрепляет слова каким-нибудь ритуалом. Есть и те, кто посещают для этого особые места в нашем городе.

Мы спросили жителей Пензы, как и где они загадывают желания под Новый год и сумели выбрать пять самых интересных и милых традиций.

1. Прошептать желание на ушко великану

Большой и добрый великан появился на здании рядом с ТЦ «Арбат» несколько лет назад. Стрит-арт нарисовал знаменитый пензенский художник Алексей Февралев. Сказочный персонаж ростом с дом склонился над главной городской улицей, внимательно слушая, о чем говорят прохожие.

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

Среди горожан находятся немало и тех, кто лично подходит к великану, чтобы поведать ему свои секреты и тайные желания. Правда, до уха исполина добраться все-таки сложновато – уж больно высоко. Но не сомневайтесь: даже если вы попросите о чем-то тихо, про себя, великан вас услышит.

2. Примерить колечко ювелира

Неподалеку от областного правительства находится скульптурная композиция «Последний штрих», больше известная горожанам, как Памятник ювелиру. Статуя запечатлела последние минуты работы мастера над очередным украшением – он придирчиво рассматривает кольцо, которое держит в руке, а у его ног притаилась кошка.

Любителей потереть ювелиру нос тоже немало. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Жительницы Пензы приходят к «ювелиру», чтобы попросить о скором замужестве: для этого кто-то трет кольцо, а кто-то и вовсе сует в него пальчик.

3. Пройтись вокруг елки

Какой же Новый год без главного символа праздника – новогоднего дерева. Центральная елка в Пензе уже заняла свое место на площади Ленина, и даже огни на ней уже зажжены. Конечно, чтобы организовать хоровод вокруг нее, потребуется не один десяток человек. Однако, если самому обойти елочку по кругу, проговаривая про себя желание, оно непременно сбудется.

4. Подержаться за палец пензяка

Пензяк толстопятый – еще одна скульптурная композиция в центре города. Согласно легенде, великий полководец Александр Суворов, ведя армию через Альпы, заметил, что солдаты жалуются на мозоли из-за неудобной обуви. И только выходцы из Пензенской губернии продолжали идти бодро и без жалоб. Когда Суворов спросил одного из солдат, в чем его секрет, тот снял сапог и показал полководцу носки с двойной пяткой, за что получил от командира прозвище «пензяк толстопятый».

Несмотря на то, что в легенде речь шла о пятке, тереть у памятника полагается палец. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Скульптурная композиция изображает солдата со снятым сапогом и самого Суворова. Пензенцы верят: если потереть палец на ноге находчивого предка, то тебе будет сопутствовать удача во всех делах.

5. Попросить у кукушки долгих лет жизни

Наверное, каждый из нас хотя бы раз, слыша «ку-ку» в лесу или парке, вспоминал старую примету и просил птицу ответить на вопрос, как долго ему на свете жить. Конечно, считать птицу экспертом в подобных вопросах не стоит, однако среди жителей нашего города находится немало тех, кто загадывает желание в сквере рядом с главным городским фонтаном, где стоят городские часы с кукушкой. Выходит не хуже, чем под звон курантов!