Пензенская область удостоена диплома за нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Церемония награждения глав регионов – лидеров дорожного строительства состоялась в Москве.

За высокий уровень и эффективное взаимодействие в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» диплома удостоена команда Пензенской области.

«В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - отметил Марат Хуснуллин.

«В Пензенской области в этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было направлено свыше 2,5 млрд. рублей, - напомнил глава региона. – Ремонтные работы велись на 130 объектах. В результате до 65,8% увеличилась доля автодорог, соответствующих нормативным показателям.