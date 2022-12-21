Татьяна Буцкая: «Мы защищаем наших детей, и поэтому должны знать о судьбе каждого ребенка»

Фото: Пресс-служба Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей

Татьяна Викторовна и ведущая Евгения Волгина обсудили изменения в области защиты материнства и детства, которые совсем скоро будут приняты в нашей стране. Публикуем для вас выдержки из их беседы

Как считает Татьяна Буцкая, работа комитета по вопросам семьи, женщин и детей охватывает все сферы жизни общества: от здравоохранения до строительства. Поэтому важно вносить изменения не только в части новых пособий, но и в политику в целом.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Хотя, несомненно, тема пособий является одной из важнейших составляющих мер поддержки семей с детьми: в частности, со следующего года в стране будет введено единое универсально пособие, которое начнут выплачивать еще во время беременности женщины и закончат, когда ребенок завершит обучение в школе. Выплата будет равна прожиточному минимуму ребенка в каждом регионе: где-то это будет 10 тысяч рублей, а где-то – и все 30.

Семьи с детьми могут и улучшить жилищные условия:

- Все знают, что есть материнский капитал. А при рождении третьего или последующего ребенка еще 450 тысяч субсидия на погашение ипотеки. А еще есть региональные меры поддержки. А еще есть семейная ипотека, которой сейчас практически в два раза проценты ниже, чем в стандартной. Зайдите на сайт «Дом РФ», они замечательную горячую линию запустили, объясняя, как это все можно сочетать. Да, не по московским ценам, но если мы отъезжаем от Москвы совсем недалеко, то половину квартиры тебе уже подарит государство, - рассказала Татьяна Буцкая.

О СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЯХ И ХАМСТВЕ ВРАЧЕЙ

В ходе передачи речь зашла об недавно одобренном законопроекте на запрет услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин.

- Речь идет о более чем о 40 тысячах детей, которые наши, были вывезены через программу суррогатного материнства за рубеж, просто как-то сердце кровью обливается, думая о том, что с ними могло произойти. Потому что они попадали и в нестандартные семьи, в общем, и в СМИ были публикации о том, какое отношение к этим детям. Поэтому.

Я отношусь к суррогатному материнству, как к медицинской процедуре. Да, бывают ситуации, когда женщина не может родить никак, но при этом она хочет стать матерью, у нее есть сохраненная яйцеклетка (сейчас же можно сохранять яйцеклетки), разные бывают ситуации в жизни. И эта процедура дает шанс женщине стать матерью.

Говоря о запрете, здесь все максимально все понятно - мы защищаем наших детей. То есть мы защищаем детей - граждан Российской Федерации. Мы должны четко знать о судьбе каждого нашего ребенка. Поэтому не случайно этот изначально законопроект был поддержан практически всеми депутатами, он был поддержан всеми фракциями Государственной думы. То есть это очень важное решение.

Зашла речь и об отношении сотрудников к пациенткам в роддомах: зачастую роженицы жалуются на хамские и грубые замечания от акушерок, медсестер, врачей.

- Как понять, доброе или недоброе отношение? У нас есть роддома, в которых висят прям огромные плакаты с фотографией главного врача и с мобильным телефоном главного врача. Если вы считаете, что что-то пошло не так, то вы можете прямо здесь и сейчас, буквально из родзала позвонить на телефон главному врачу и сказать. И на самом деле очень многие проблемы снимаются. Потому что, когда вот таких транспарантов не было, писали кому? Да сразу президенту писали, что надо срочно что-то сделать. Поэтому нет, сейчас, конечно, в роддомах, на мой взгляд, очень доброе, нежное отношение. А если где-то что-то не так, то пишите, мы обязательно спросим.

О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ

По мнению Татьяны Буцкой, подрастающему поколению не хватает героев – именно наших, русских. Медиапространство захватили иностранные мультфильмы и игры, и поэтому современный ребенок с большой долей вероятности захочет купить в магазине игрушку в виде условного «Хагги-Вагги», чем знакомого многим с детства Чебурашку.

- Надо возвращаться к нашим корням. Еще раз хочется сказать, что здесь иной раз, наверное, стоит и специально представлять площадку для наших героев. Потому что те, кто приходит или приходил с ненашими, у них было намного больше финансовых возможностей для того, чтобы захватывать наши рынки.

Когда мы говорим о традициях, когда мы говорим о традиционных ценностях, — это же не просто слова. Это то, что передается из поколения в поколение. Сказки — это то, что передается из поколения в поколение.

Даже тот самый круглый стол, обеденный круглый стол, когда собираются родственники, накрывается семейный обед, может быть, это новогодний стол, когда все приходят, что на столе стоит? На столе стоит то, тот рецепт, который вы готовите, мама ваша готовила, бабушка, и вы знаете, что вот эти вареники, они сделаны вот с каймаком, потому что бабушка готовила вот так, потом в печи еще разогревала. И это впитывают ваши дети. Точно так же, как эти сказки, которые вам рассказывала мама, бабушка и так далее.

Я все-таки возвращаюсь за тот стол, который должен быть единый. Потому что, потеряв вот эту традицию семейных обедов, потеряв традицию семейного Нового года, мы очень много теряем.

В продолжении разговора ведущая Евгения Волгина отметила, что героями могут быть не только родственники или персонажи народных сказок, но и исторические личности. Но зачастую об одном и том же историческом деятеле у представителей подрастающего поколения складываются совершенно разные мнения.

- Два пункта хочется сказать. Во-первых, про единые учебники истории. Почему-то не совсем к вашему вопросу, но тем не менее очень важно, чтобы все наши исторические моменты были одинаково прописаны во всех учебниках истории на территории нашей страны.

А, во-вторых, здесь очень важна роль родителя и роль учителя. Во-первых, никогда ребенку нельзя сказать: отойди с глупым вопросом. Вот это самое неправильное из того, что можно сказать. Надо обязательно поговорить, сказать, давай посмотрим источник, научить ребенка пользоваться источниками, сказать, что «Википедия» — это не истина в последней инстанции.

У ребенка должна быть, как и у любого человека должна быть некая точка опоры. Если мы говорим, что мы рекомендуем эти учебники истории, значит, вот то, что у нас написано в учебниках истории, вот именно так мы рекомендуем смотреть на историю. Если у ребенка есть вопросы, я еще раз повторяю, здесь очень важно, чтобы в любой ситуации учитель смог объяснить. Он либо подтверждает, что да, знаешь, вот в учебнике об этом не написано, но в жизни этого героя, да, у него был такой момент, но это закончилось вот этим. То есть у ребенка не должна остаться недосказанность либо ощущение того, что в школе учат одному, а жизнь учит другому.

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