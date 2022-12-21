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Общество21 декабря 2022 6:05

Герой России Давид Малыйкин и его семья приехали в Мордовию

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, в начале декабря Президент России Владимир Путин вручил ему медаль «Золотая Звезда»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Давид Алексеевич с супругой и детьми 20 декабря приехали на малую родину – в Дубенский район. Земляки тепло встретили гостей, решением совета депутатов Давиду присвоено звание Почетного гражданина Дубенского района, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

В Саранске в Доме Республики состоялась встреча гостей с Артёмом Здуновым.

«Добро пожаловать в Мордовию, - приветствовал их руководитель региона. – Все мы гордимся вашим подвигом, Давид Алексеевич! Очень многие жители республики хотели бы с вами пообщаться. Надеюсь, вы найдете время встретиться с нашей молодежью – кадетами, юнармейцами. Для них это будет настоящим событием!»

«Мы очень гордимся нашим папой, он достоин этой высокой награды», - рассказала супруга Ольга Малыйкина.

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