Олег Мельниченко поблагодарил за неравнодушие активистов гуманитарных отрядов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По информации пресс-службы регионального правительства,во встрече приняли участие координатор областного штаба по сбору гумпомощи, заместитель председателя Заксобрания Пензенской области Сергей Мельников и руководители групп, занимающихся сбором и доставкой гуманитарных грузов для участников СВО, а также помощью семьям мобилизованных и добровольцев.

«Особенно ценно, что вы помогаете не по долгу службы, а по зову собственного сердца, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Хочу поблагодарить вас за неравнодушие».

«Правительство Пензенской области выделяет из регионального бюджета средства для наших ребят, но ваши действия – это весомая поддержка. Тем более, что мы занимаемся также восстановлением разрушенной инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области и Тельмановском районе ДНР, помогая людям вернуться к мирной жизни».

Группа «Пенза своих не бросает!» начала работу в мае этого года, сейчас там – более 56 тысяч участников. Группа отправила в зону СВО более 100 тонн гуманитарного груза.

Группа «Кузнецк – помощь на фронт!» собрала для бойцам около 4 миллионов рублей, организовала подгруппы для плетения масксетей, приготовления сублимированной пищи, создания свечей – «теплушек».

Отряд «Сура» организовывает адресную поставку гуманитарной помощи подразделениям армии России, народной милиции ДНР и ЛНР, добровольцам, а также поставку медикаментов в больницы, расположенные на прифронтовых территориях и организуют эвакуацию оттуда гражданского населения.

Группа «Вадинск – пункт сбора» собирает и доставляет гуманитарку бойцам на передовую. Штаб «Башмаково своих не бросает» организовывает работу по закупке оборудования, технических средств и продовольствия по запросу мобилизованных и командования военного полка зоны СВО.

Губернатор поддержал инициативу участников встречи о создании документального фильма о работе гуманитарных отрядов в Пензенской области.

За активное участие в формировании и отправке гуманитарных грузов в зону СВО благодарности губернатора получили Алексей Семушкин, Алексей и Ольга Фадеевы, Анатолий и Галина Шильцевы, Владимир Атясов и Алексей Самылкин.