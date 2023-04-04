Олег Мельниченко оценил ход строительства школы в Большом Вьясе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Строительную площадку школы в Лунинском районе губернатор посетил накануне. Проектно-сметная документация на строительство школы была разработана в прошлом году. На строительство в этом и следующем году направят 300 миллионов рублей. Завершить работы планируется в следующем мае.

Губернатор отметил, что построить школу за год – задача несложная. Если строители справятся с ней, то детей переведут в новое учреждение уже после зимних каникул: для этого мебель и оборудование начнут закупать уже в этом году.

Новая школа будет двухэтажной. В ней отведут место для библиотеки, медицинского кабинета, мастерских. Также в будущем здании откроют столовую с общим обеденным залом на 84 посадочных места и отдельным для начальных классов, вместимостью 64 человека. На территории школы будут несколько спортивных площадок.

Новую школу будут посещать ребята, проживающие не только в Большом Вьясе, но и в окрестных селах. С этой целью прорабатываются вопросы приобретения школьных автобусов и ремонта дорог.