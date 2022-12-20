В Пензенской области готовить селедку под шубой выгоднее, чем оливье

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Несмотря на то, что некоторые люди считают оливье, крабовый салат или селедь под шубой пережитком прошлого, популярности данные блюда с годами не теряют и появляются на столе почти в каждой семье.

Специалисты Пензастата подсчитали, во сколько жителям региона обойдется приготовление двух самых популярных салатов. За основу были взяты цены ноября.

Для добротной семейной порции оливье вам понадобится 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов картофеля, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов соленых огурцов, четыре яйца, 200 граммов моркови, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза. Средняя стоимость подобного продуктового набора в нашем регионе – около 425 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость оливье в Пензенской области выросла на 9,4%.

Чтобы приготовить селедь под шубой, нужно купить 350 граммов селедки, два куриных яйца, 300 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 100 граммов репчатого лука, 300 граммов свеклы и 200 граммов моркови. Все это обойдется пензенцам примерно в 182 рубля (это на 1,04% больше, чем в прошлом году).

Специалисты Пензастата также сравнили стоимость этих двух салатов во всех регионах ПФО. Самая дешевая селедка под шубой – в Мордовии (здесь она стоит чуть больше 177 рублей), Пензенская область на втором месте. А всех больше придется отдать за салат в Самарской области – чуть больше 218 рублей.

Самый дешевый в ПФО оливье также в Мордовии (377 рублей), Пензенская область занимает восьмую строчку в списке. Самый дорогой салат – в Пермском крае, где за него просят чуть больше 455 рублей.