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Общество20 декабря 2022 6:02

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем работника органов безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Отечественная служба безопасности имеет богатую и славную историю. Не раз менялись ее названия, но неизменным оставалось ваше предназначение – служить оплотом социальной стабильности в обществе, надежно отстаивать территориальную целостность государства, обеспечивать защиту национальных интересов. И с этими масштабными задачами вы достойно справляетесь.

Уверен, что и в дальнейшем, бережно сохраняя и приумножая традиции предшественников, проявляя высокий профессионализм и компетентность, вы будете также решительно пресекать любые нарушения Закона, посягательства на права и свободы граждан России.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!

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