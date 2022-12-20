Поздравление О.В. Мельниченко с Днем работника органов безопасности Российской Федерации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

Отечественная служба безопасности имеет богатую и славную историю. Не раз менялись ее названия, но неизменным оставалось ваше предназначение – служить оплотом социальной стабильности в обществе, надежно отстаивать территориальную целостность государства, обеспечивать защиту национальных интересов. И с этими масштабными задачами вы достойно справляетесь.

Уверен, что и в дальнейшем, бережно сохраняя и приумножая традиции предшественников, проявляя высокий профессионализм и компетентность, вы будете также решительно пресекать любые нарушения Закона, посягательства на права и свободы граждан России.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!