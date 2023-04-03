Дети участников СВО из Пензенской области бесплатно отдохнут в оздоровительных лагерях

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По поручению губернатора Олега Мельниченко, в Пензенской области были скорректированы региональные меры поддержки семей военнослужащих: с 1 апреля на них могут претендовать не только родственники мобилизованных граждан и добровольцев, но и контрактников.

В частности, речь идет о бесплатном питании в школах для их детей, а также освобождении от платы за детский сад. Кроме того, детей военнослужащих будут без очереди зачислять в дошкольные учреждения образования и группы продленного дня. Они смогут бесплатно посещать кружки и секции.

Семьям участников СВО компенсируют половину расходов на коммунальные услуги.

Кроме того, им полагаются ежемесячная денежная выплата на проезд детей военнослужащих в общественном транспорте, бесплатное и внеочередное социальное обслуживание, первоочередное право на получение Губернаторского жилищного сертификата.

Глава региона отметил, что принял решение организовать для детей военнослужащих бесплатный летний отдых. На эти цели будет направлено более 50 миллионов рублей. Еще 25 миллионов выделят на бесплатный отдых детей подшефного Пологовского района.

Несовершеннолетние дети погибших участников СВО будут отправлены в этом году на Черное море - им предоставят право бесплатного отдыха в лагере «Приморский».