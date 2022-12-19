Владимир Вдонин организовал отправку новой партии гуманитарного груза участникам СВО

Фото предоставлено пресс-службой холдинга

По понятным причинам мы не можем назвать точную цифру, сколько «маяковцев» привлекли к участию в СВО. Их немало. Каждый получил материальную поддержку и полный комплект одежды и предметов быта, необходимых в полевых условиях.

Генеральный директор фабрики «Маяк» Владимир Вдонин поддерживает связь с мобилизованными сотрудниками. На днях в Южный военный округ отправилась новая партия гуманитарного груза. Бойцам передали продукты-вкусности, которых нет в стандартном ежедневном меню, запас теплых вещей и предметы, которые пригодятся в обустройстве быта.

Благотворительную акцию провели совместно с «Пензенским Союзом Казаков». Грузовик, предоставленный ОАО «Маяк», наполнили необходимыми вещами сверху до низу. Подарки от земляков уже доставлены адресатам.

- Наши ребята получили подарки с родной земли и передали слова благодарности коллегам, родным. Отрадно, что все «маяковцы» живы, здоровы и с достоинством выполняют воинский долг. Мы со своей стороны будем продолжать помогать всем, чем только можем. От всей души желаю героям-землякам поскорее вернуться домой с Победой!, - сказал Владимир Вдонин.

На ОАО «Маяк» теперь часто вспоминают, как 80 лет назад была проведена первая в истории фабрики мобилизация. За годы Великой Отечественной Войны более 500 сотрудников бумагоделательного предприятия прошли проверку фронтом. Из них 134 погибли, защищая Родину.

- Губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии с жителями Пензенской области провел аналогию с мобилизацией 1941 года, отметив, что организационные механизмы остались практически теми же. Да, масштабы времен ВОВ и современности несопоставимы: тогда на фронт ушли тысячи пензенцев. Сегодня свободу и независимость России обеспечивает меньшее число наших земляков. Горжусь каждым из них и уверен, что мы не подведем наших предков и справимся со всеми вызовами, - сказал Владимир Вдонин.

Своеобразным символом связи времен является памятник «маяковцам», установленный в сквере неподалеку от ОАО «Маяк». На мемориальной доске названы имена всех героев времен Великой Отечественной. Сегодня, как и в 1941, Маяк обеспечил фронт своими лучшими кадрами.