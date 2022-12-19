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Общество19 декабря 2022 12:48

В Пензе провели смотр и принятие присяги бойцы отряда «Тигр»

В торжественном мероприятии отряда содействия полиции в понедельник, 19 декабря, принял участие первый зампредседателя регионального правительства Владимир Щекин
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Тигр» - общественное объединение правоохранительной направленности. Данная структура учреждена по поручению главы Пензенской области Олега Мельниченко.

Новое объединение стало продолжением существовавшего на территории Пензенской области до 2014 года оперативного молодёжного отряда дружинников – ОМОД.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в составе «Тигра» на сегодняшний день 400 студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов Пензенской области. Это, в первую очередь, активные молодые люди, желающие связать судьбу с военной службой и правоохранительными органами.

Отряд выстроен по принципу боевого подразделения с собственной иерархией должностей, а также формой и знаками различия.

Обращаясь к участникам мероприятия, первый зампред правительства Пензенской области Владимир Щекин поздравил молодых бойцов с принятием присяги и началом деятельности.

«Основное предназначение отряда «Тигр» - оказание содействия и практической помощи в охране общественного порядка и обеспечении безопасности наших граждан правоохранительными органами. Речь о совместных рейдах, организация дежурств и патрулирование на территории жилых массивов, в образовательных учреждениях», - уточнил первый замглавы регионального правительства. – С сегодняшнего дня начинается самостоятельная служебная деятельность нашего отряда «Тигр».

Командиров отряда прошу провести смотр готовности и приведение бойцов к присяге», - сказал он.

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