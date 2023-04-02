Пензенские регбисты выиграли II тур Лиги будущих чемпионов

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В первом матче дня сборная Пензенской области со счётом 40:0 обыграла сверстников из столичного «Спартака», а затем уверенно взяла верх над «Лидером» из Санкт-Петербурга – 25:0. На следующей стадии пензенцы пропустили пару попыток от «Руды» из Железногорска, однако сами положили больше и одержали победу – 30:10.

Этот успех вывел нашу команду на «Зеленоград-1». Воспитанники СШ по регби «Локомотив» города Пензы не оставили своим соперникам особых шансов, выиграв со счётом 40:5.

В полуфинале наших спортсменов снова ждали зеленоградцы – причём тот самый «Доброволец», которому пензенцы уступили в финале первого тура.Реванш состоялся – 15:10 в пользу пензенских спортсменов!

Как отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, в решающем матче против «Медведей» из Йошкар-Олы пензенские регбисты вырвали победу со счётом 20:15 и стали победителями второго тура Лиги будущих чемпионов!

Тренеры команды Кирилл Сатаров и Артур Акжигитов.

Третий тур пройдёт 22 апреля.