Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, начнутся в Пензе 6 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина рассказала, что в рамках торжеств на разных площадках будут организованы концерты. Часть мероприятий пройдут в онлайн-формате. Помимо этого, состоится шествие Бессмертного полка и традиционная легкоатлетическая эстафета.

- Пензенцев ждет насыщенная программа, которая будет идти на протяжении четырех дней, – сообщила она.

К празднику в городе вывесят иллюминацию, установят баннеры, а на проспекте Победы стилизуют остановочные павильоны.

Речь зашла и о благоустройстве улиц к празднику:

- Необходимо обеспечить чистоту всех праздничных локаций, - отметил заместитель главы администрации Пензы по социальной политике Сергей Волков. - По пути следования Бессмертного полка привести в порядок опоры освещения, ограждения, остановки.

Также будут благоустроены памятники и места захоронений.