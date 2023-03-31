Пензенские спасатели откачали кошку, которую вынесли из горящей квартиры

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня днем в Пензе произошел пожар на улице Ватутина. Около 12 часов дня огонь вспыхнул на кухне одной из четырехкомнатных квартир. Прибывшие на место сотрудники МЧС вывели из квартиры четырех человек, в том числе, двоих детей. Еще 25 жителей дома были эвакуированы.

Кроме того, спасатели также вынесли из квартиры кошку. Животное наглоталось дыма, но сотрудники ведомства с помощью дыхательного аппарата со сжатым воздухом смогли привести питомца в чувства. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, данный аппарат применяется для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарного от вредного воздействия при тушении пожаров в зданиях и сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов аварийно-спасательных работ.

На месте пожара работали 11 сотрудников ведомства. Благодаря их слаженным действиям, жертв и пострадавших удалось избежать.